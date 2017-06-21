Иран нанес ракетный удар по ИГИЛ в Сирии

2017-06-21 08:37 | www.oxu.az | 4

Не менее 65 террористов были уничтожены в результате ракетного удара, нанесенного Ираном по позициям группировки ИГИЛ в Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Press TV ссылаясь на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее сообщалось, что КСИР нанес ракетный удар по базам террористов в Сирии. Удар был нанесен баллистическими ракетами средней дальности по базам в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны «в ответ на атаки по Тегерану». Всего было выпущено шесть ракет.

В заявлении, в частности, говорится, что в результате удара по центру ИГ в городе Эль-Мухасан были уничтожены 15 боевиков, в том числе один из главарей Саад аль-Косайби (Saad al-Qosaibi).

Также сообщается об уничтожении 27 боевиков при ударе по городу Эль-Маядин, который называют новым оплотом ИГ в Сирии, в том числе шести полевых командиров из Ливии.

В Тегеране заявляли, что согласовали с сирийскими властями ракетный удар по позициям террористов.

A.M.