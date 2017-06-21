В Лянкяране неизвестные убили женщину, ее дочь тяжело ранили

2017-06-21 08:45 | www.oxu.az | 3

В Лянкяране неизвестные злоумышленники напали на дом, убита женщина, ее дочь тяжело ранена.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в ночное время в городе Лиман.

Жительницы города Лиман 63-летняя Наджафова Арифа Асад гызы и ее 40-летняя дочь Наджафова Илаха Тевеккюр гызы были доставлены в райбольницу с многочисленными ножевыми ранениями. Несмотря на усилия врачей, спасти Арифу Наджафову не удалось.

В настоящее время продолжается операция Илахи Наджафовой.

Продолжается оперативно-поисковые меры по выявлению злоумышленника или злоумышленников.

A.M.