Тяжелое ДТП в Сабирабаде, есть погибшие – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-06-21 08:54 | www.oxu.az | 3

Установлены личности погибших при тяжелом ДТП в Сабирабадском районе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения «ВАЗ 2106» с грузовой машиной марки Shachman, от полученных травм на месте происшествия скончался водитель «Жигулей», житель села Мирджалал Саатлинского района Астанов Гасанхан Гусейнхан оглу 1958 г.р. и его сын Астанов Даянат 1989 г.р.

20.06.2017 (23:06)

На участке автомагистрали Гаджикабул-Бахрамтепе, пролегающем через село Низами Сабирабадского района, произошло серьезное ДТП, есть погибшие.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, столкнулись автомобили марки «ВАЗ 2106» и грузовой автомобиль марки «Shachman».

В результате аварии погибли 2 человека, находившиеся в «Жигулях».

По факту ведется расследование. Уточняются личности погибших и обстоятельства происшествия.

С.Б.

