Захвачен член диверсионной группы противника
2017-06-21 09:09 | www.apa.az | 3
Вечером 20-го июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в результате предпринятых действий своевременно обнаруживавшего противника наших подразделений, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, понеся потери, была вынуждена отступить. Один член разведгруппы противника был захвачен.
В связи с инцидентом будет предоставлена дополнительная информация.