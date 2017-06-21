Захвачен член диверсионной группы противника

2017-06-21 09:09 | www.apa.az | 3

Вечером 20-го июня на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в результате предпринятых действий своевременно обнаруживавшего противника наших подразделений, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, понеся потери, была вынуждена отступить. Один член разведгруппы противника был захвачен.

В связи с инцидентом будет предоставлена дополнительная информация.