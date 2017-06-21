В Брюсселе скончался террорист
2017-06-21 09:00 | www.oxu.az | 3
В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили, что мужчина с поясом смертника, который был нейтрализован на центральном вокзале Брюсселя, скончался.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Le Soir.
Отмечается, что прокуратура не располагала данными о состоянии мужчины на протяжении трех часов.
Накануне вечером бельгийская полиция нейтрализовала человека в поясе смертника на центральном вокзале Брюсселя, который устроил небольшой взрыв, выстрелив в него из табельного оружия. Позже прокуратура квалифицировала инцидент на вокзале Брюсселя как теракт.
A.M.