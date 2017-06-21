В Брюсселе скончался террорист

2017-06-21 09:00 | www.oxu.az | 3

В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили, что мужчина с поясом смертника, который был нейтрализован на центральном вокзале Брюсселя, скончался.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Le Soir.

Отмечается, что прокуратура не располагала данными о состоянии мужчины на протяжении трех часов.

Накануне вечером бельгийская полиция нейтрализовала человека в поясе смертника на центральном вокзале Брюсселя, который устроил небольшой взрыв, выстрелив в него из табельного оружия. Позже прокуратура квалифицировала инцидент на вокзале Брюсселя как теракт.

A.M.