Захвачен член диверсионной группы противника

2017-06-21 09:09 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Во вторник вечером на линии противостояния войск разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти линию обороны Вооруженных Сил Азербайджана, говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана, распространенном в среду.

В результате предпринятых действий своевременно обнаруживавшего противника наших подразделений, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении, понеся потери, была вынуждена отступить.

Один член разведгруппы противника был захвачен.

В связи с инцидентом будет предоставлена дополнительная информация.