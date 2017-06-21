В Гусаре мать отравила малолетнюю дочь

2017-06-21 10:08 | www.apa.az | 3

В Гусаре мать убила своего ребенка.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах района, несколько дней назад жительница села Хил Гюльнара Сайпуллаева обратилась в полицию и заявила, что ее малолетняя дочь Сайпуллаева Луиза Бахтияр гызы (2012 г.р.) скончалась. В ходе расследования выяснилось, что ребенка убили.

В качестве подозреваемого лица допросили ее мать Г.Сайпуллаеву. Женщина призналась, что отравила своего ребенка. Она сказала, что смешала молоко со средством против насекомых и дала ребенку.

Г.Сайпуллаева задержана, ведется расследование.