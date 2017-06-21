В Греции потребовали отставку Ципраса – ФОТО

2017-06-21 09:27 | www.oxu.az | 2

Греческая оппозиция не смогла собрать массовый митинг за отставку левого правительства Алексиса Ципраса – на площадь Синтагма в центре Афин пришли около 2 тысяч человек.

Движение «Уйдите в отставку» было создано в социальных сетях и через них распространяло призывы выйти на площадь Синтагма к парламенту Греции и потребовать ухода Ципраса. В Facebook о намерении поддержать акцию заявили 9,7 тысячи человек и еще 7,7 тысячи «заинтересовались» мероприятием. Однако на деле митингующих оказалось почти в пять раз меньше.

Люди вышли с флагами Европейского союза, с плакатами, в футболках с надписью GR in Euro. Митингующие скандировали «В отставку!».

«Завтра правительственные СМИ будут говорить, что нас мало, но мы предъявим им фотографии. Подходите ближе! Сфотографируемся все вместе!» – призывал с трибуны митингующих один из организаторов.

Через мегафон транслировали отрывки из выступлений Ципраса и министров, которые они, по словам организаторов, не выполнили.

Митинг начался в восемь часов вечера по местному времени, через час люди начали расходиться.

©РИА Новости

Н.О.