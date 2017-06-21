Мощный взрыв в Баку: Есть тяжелораненые

2017-06-21 09:35 | www.oxu.az | 3

Сегодня ночью в Баку два человека поступили в больницу с тяжелыми ожогами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, ночью Асиф Чирагзаде 1968 г.р. и его супруга Парвана Чирагзаде 1979 г.р. с ожогами головы и лица, а также верхней части тела поступили в Республиканский ожоговый центр. Так как состояние пострадавших было тяжелым, их поместили в реанимационное отделение.

Выяснилось, что Асиф Чирагзаде и его супруга находились в своей квартире, когда в блоке из-за скопления газа произошел мощный взрыв.

По факту ведется расследование.

A.M.

