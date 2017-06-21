Услуга восстановления деактивных SimSim-номеров Azercell будет платной

2017-06-21 09:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Услуга восстановление деактивных номеров нефактурной линии (SimSim) с 21 июля 2017 года будет платной, говорится в сообщении ООО Azercell Telecom, опубликованном в среду в официальной печати.

Согласно сообщению, стоимость услуги составит один манат. Восстановить деактивный SimSim-номер, можно обратившись в офисы обслуживания клиентов или Azercell Express, предъявив необходимые документы.

В случае если номер зарегистрирован на имя владельца, номер будет восстановлен при загрузке карты оплаты номиналом в пять манатов. Данная сумма будет начислена на восстановленный абонентом номер.

Если номер оформлен на имя другого человека, абоненту необходимо подойти в один из офисов Azercell с картой оплаты на сумму в 20 манатов для восстановления номера с префиксом "050" и с картой оплаты на сумму в 10 манатов для номера с префиксом "051". Номер будет оформлен на имя абонента, а сумма загружена на баланс. Узнать о наличии номера можно на сайте mysim.az. При восстановлении номер автоматически подключается к тарифу Azercellim.

Официальный курс на 21 июня составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev