У Катара есть запасной план для преодоления политической и экономической изоляции – МИД

2017-06-21 09:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - У Катара имеется запасной план с Турцией на случай продолжения политической и экономической изоляции Дохи со стороны ряда арабских стран, сказал глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Об этом сообщают в среду катарские СМИ.

Как пишут СМИ, Аль Тани отметил, что пока рано разглашать детали плана, однако существующий план также поддерживает Оман.

Глава МИД отметил, что Катар не позволит ни кому вмешиваться в его внутренние дела.

«Деятельность телеканала «Аль-Джазира» и отношения Катара с соседними странами является внутренним делом Дохи, поэтому ни одна страна не в праве вмешиваться во внутренние дела Катара», - сказал Аль Тани.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу для решения катарского кризиса провел ранее встречи с лидерами и послами ряда арабских стран.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к скорейшему урегулированию данного кризиса. По его словам, противостояние не подобает исламскому миру, а все вопросы можно урегулировать путем диалога. В связи с этим турецкий лидер привлек внимание к позиции Саудовской Аравии. Эрдоган назвал Эр-Рияд «ключом к решению нынешнего кризиса в Персидском заливе».

«Саудовская Аравия – лидер стран Залива. Накануне в этой стране побывал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Уверен, что власти королевства смогут содействовать скорейшему урегулированию конфликта вокруг Катара», - сказал президент Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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