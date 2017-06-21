Президент Азербайджана принял участие в открытии нового здания Наримановского районного суда

2017-06-21 10:45 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, сначала глава государства осмотрел стенды, отражающие старое здание Наримановского районного суда, а также проекты современных зданий и комплексов судов, подготовленные в рамках проекта «Передовые юридические услуги и современная судебная инфраструктура», реализуемого Министерством юстиции при совместном финансировании правительства Азербайджана и Всемирного банка.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие нового административного здания Наримановского районного суда.

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал главу государства об условиях, созданных в новом здании суда.