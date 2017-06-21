Бакинский международный автовокзал изменил график работы в связи с праздником Рамазан

2017-06-21 10:46 | www.apa.az | 3

Бакинский международный автовокзал (БМА) изменил график работы в связи с праздником Рамазан.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе вокзала, с 23 по 28 июня Бакинский международный автовокзал будет функционировать в усиленном режиме. Для предотвращения возможного большого пассажиропотока в преддверии праздника и для обеспечения гармоничной работы вокзального комплекса в указанный период на рейсы планируется выделить дополнительно 200 автобусов. Если в обычные дни 300-330 рейсами перевозятся 7,5-8 тыс. пассажиров, то в праздничные дни ожидается перевозка свыше 16 тыс. человек более 500 рейсами.

С учетом плотности пассажиропотока в праздничные дни, БМА рекомендует пассажирам приобретать билеты за несколько дней до отъезда. Продажа билетов начинается за 10 дней до даты отправления.