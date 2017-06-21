Напряженная ночь на фронте

2017-06-21 09:44 | www.oxu.az | 2

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 82 миллиметровые минометы (4 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 125 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селах Бердаван, Шаваршаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, Алибейли, Агдам, Коханеби и Мунджуглу Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гарвенд, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.

