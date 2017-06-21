Официальный курс маната к мировым валютам на 21 июня

2017-06-21 09:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 июня установлен на уровне 1,7022 и 1,8952 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.