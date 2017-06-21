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Официальный курс маната к мировым валютам на 21 июня

2017-06-21 09:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 июня установлен на уровне 1,7022 и 1,8952 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

21.06.2017

1 доллар США

1 USD

1.7022

1 евро

1 EUR

1.8952

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2864

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1054

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8893

1 бразильский реал

1 BRL

0.5116

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4634

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1302

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1489

1 чешская крона

1 CZK

0.0721

1 чилийский песо

1 CLP

0.2564

1 китайский юань

1 CNY

0.2492

1 датская крона

1 DKK

0.2548

1 грузинский лари

1 GEL

0.7041

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2182

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1501

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.1937

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7467

1 израильский шекель

1 ILS

0.4804

1 канадский доллар

1 CAD

1.282

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6021

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.397

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0934

1 молдавская лея

1 MDL

0.0934

1 египетский фунт

1 EGP

0.0938

1 норвежская крона

1 NOK

0.199

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0433

1 польский злотый

1 PLN

0.4462

1 российский рубль

1 RUB

0.0285

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2243

1 саудовский риал

1 SAR

0.4539

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3463

1 турецкая лира

1 TRY

0.4799

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0558

1 таджикский сомони

1 TJS

0.193

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.487

1 украинская гривна

1 UAH

0.0654

100 японских иен

100 JPY

1.5294

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2288

Золото (1 унция)

1 XAU

2114.4728

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.1306

Платина (1 унция)

1 XPT

1567.7262

Палладий (1 унция)

1 XPD

1468.9986

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