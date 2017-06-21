Düşmən iriçaplı pulemyot və minaatanlardan atəşkəsi 125 dəfə pozub

2017-06-21 11:05 | www.trend.az | 1

Azerbaycan ordusu, cephe hattında sabotaj girişiminde bulunan Ermenistan timinin bir üyesini yakaladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun istihbarat ve sabotaj timinin dün akşam Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerince tespit edilen timin mevzilere sızma girişiminin önlendiği ve Ermeni askerlerin geri çekildiği belirtildi.

Bakanlık, Ermenistan sabotaj timinden bir askerin yakalandığını duyurdu.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988 yılı itibari ile çıkan çatışmalar, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 bölgenin işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan ateşkes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülüyor.

BM'in Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının işgaline son vermesine ilişkin aldığı 4 karar halen uygulanmıyor.