В Россию не пустили тонны азербайджанского табака

2017-06-21 09:57 | www.oxu.az | 3

На пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на Дагестанском участке государственной границы РФ с Азербайджаном специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан в ходе карантинного фитосанитарного контроля 18 июня не допущены к ввозу 19,295 тонн табачного сырья, поступившего из Азербайджана, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Основанием для задержания стало заключение Дагестанского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений» (ВНИИКР), который подтвердил факт выявления в сметках с автомашины карантинного вредного объекта — повилики полевой.

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Н.О.