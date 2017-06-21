ООН проводит в Туркменистане мониторинг социальных индикаторов Целей устойчивого развития

2017-06-21 10:10 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Представители ООН проводят в Туркменистане мониторинг социальных индикаторов Целей устойчивого развития (ЦУР), говорится в сообщении туркменского правительства. Экспертную миссию возглавила Герелтуи Алтанкхуанг.

Проводятся консультации с правительством Туркменистана и страновой группой ООН по процессам достижения ЦУР, интегрированных в социально-экономические программы, реализуемые в стране. Как отмечалось на встрече, требуется комплексный подход к коллективным действиям на всех уровнях.

Это предусматривает разработку системы измерений для оценки прогресса в достижении ЦУР по министерствам и ведомствам.

"На встрече рассмотрены результаты проводимой работы по аудиту существующих статистических показателей, механизмы межсекторального взаимодействия и пути совершенствования системы национальных институтов, ответственных за достижение адаптированных к условиям Туркменистана Целей устойчивого развития, встроенных в государственную политику Туркменистана",- сказано в информации.

Во встрече приняли участие представители Госкомитета по статистике, ряда министерств страны, в том числе здравоохранения и медицинской промышленности, иностранных дел, сельского и водного хозяйства, образования, экономики и развития, Госкомитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам.

(Автор: Гусейн Гасанов)