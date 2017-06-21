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Названа первая платная дорога в Азербайджане

2017-06-21 10:04 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане появятся платные автомобильные дороги.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.

Представитель структуры заявил, что одна из платных дорог уже определена: 

«Это дорога Баку-Алят-Астара-граница с Ираном. Мы обратились в соответствующие структуры для того, чтобы эту дорогу сделали платной. Сейчас ведется строительство этой дороги. Но это не означает, что двигающиеся в данном направлении водители должны обязательно пользоваться этой дорогой. Будет и альтернативная дорога. Используемая сейчас дорога бесплатна, она будет альтернативой платной дороге. Сейчас состояние этой дороги оставляет желать лучшего. После завершения строительства автомобильной дороги Баку-Алят-Астара-граница с Ираном данная альтернативная дорога будет капитально отремонтирована».

А.Наджафли заявил, что стоимость километра платной дороги будет составлять 4-7 гяпиков в зависимости от транспортного средства (легковой автомобиль или грузовик). Платная дорога будет короче альтернативной.

Глава пресс-службы также отметил, что в будущем возможно строительство и других платных дорог: 

«Например, если будет инвестор, мы можем построить дорогу Губа-Шемаха. Данная дорога будет на 200 километров короче нынешней дороги, которая проходит через Баку».

По его словам, все доходы от платных дорог будут идти на их содержание.

A.M.

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