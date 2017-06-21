Власти Ирака выступают против проведения референдума о статусе Курдской автономии
2017-06-21 10:17 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Ирак не допустит проведения какого-либо референдума, который может привести к расколу страны, сказал спикер парламента Ирака Салим аль Джубейри, пишут в среду СМИ страны.
Он подчеркнул, что в настоящее время приоритетом для всех сторон должна быть борьба против террористической организации «Исламское государство».
Ранее глава Курдской автономии Масуд Барзани заявил, что в Курдской автономии Ирака решительно настроены на проведение референдума о независимости.
Барзани отметил, что подготовка к проведению референдума завершена.
«В Курдской автономии не намерены каждый раз откладывать референдум о независимости», - сказал Барзани.
По его словам, референдум запланирован на 25 сентября.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в Курдской автономии Ирака должны понять, что они в регионе не одни и кроме них в регионе живут арабы и туркманы.
«Территориальная целостность Ирака является приоритетом для Турции», - сказал Эрдоган.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu