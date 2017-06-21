Туркменистан выступает как трансконтинентальный экономический мост - президент

2017-06-21 10:23 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан выступает как трансконтинентальный экономический мост взаимодействия европейской, азиатско-тихоокеанской и южно-азиатской экономических систем, сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Государственного совета безопасности, сообщает государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

В числе ключевых задач в этой области в Туркменистане обозначено расширение инфраструктуры по линии главных магистралей, связующих маршрутов и узлов в направлениях «Восток-Запад» и «Север-Юг».

По мнению главы государства, страна имеет стратегическое месторасположение для развития собственных транспортных коммуникаций и увеличения грузопотоков по коридору ТРАСЕКА (Европа-Кавказ-Азия).

Президент также отметил значение инициатив Международного Союза автомобильного транспорта. Предложение по модальному шоссе полностью соответствует нашему видению перспектив развития транспортных маршрутов в этом направлении, сказал глава государства. С отчётом о положении дел во вверенной структуре выступил председатель Государственной таможенной службы Яздырды Соегов.

Как отмечалось, Туркменистан превращается в международный логистический центр, чему содействует реализация проектов по коренной модернизации и развитию транспортной инфраструктуры.

"С учётом роста грузопотоков, проходящих через нашу страну, ведётся работа по обеспечению соблюдения таможенного законодательства, а также контролю над перевозкой товаров через границу, совершения грузовых и иных операций", - говорится в сообщении ТДХ.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что интеграция Туркменистана в мировое экономическое пространство требует соблюдения приоритета национальных интересов и обеспечения взаимовыгодного партнёрства на внешнем рынке.

Ранее сообщалось, что в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов. По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу. Изучаются перспективы проекта транспортного коридора Средняя Азия - Ближний Восток (Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман).

Новый коридор позволит странам Центральной Азии в перспективе связаться с портами Персидского и Оманского заливов оптимальным маршрутом. Эксперты обсуждают возможности перспектив сотрудничества в области таможенной деятельности, транспортных перевозок автомобильным, железнодорожным и морским транспортом и совместных инвестиций.

(Автор: Гусейн Гасанов)