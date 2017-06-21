Баку вошел в топ-3 городов СНГ у туристов для летних путешествий в этом году

2017-06-21 10:10 | www.oxu.az | 3

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных городов СНГ для путешествий летом 2017 года.

Топ городов СНГ у туристов возглавляют столицы Казахстана, Азербайджана, Беларуси.

Отметим, что в Баку с 23 по 25 июня пройдет Гран-при Азербайджана «Формула 1», с 27 по 30 июля - музыкальный фестиваль «Жара». Туристы приезжают летом в Баку и для того, чтобы отдохнуть на побережье Каспийского моря.

По данным ТурСтат, туристы приезжают летом в Баку в среднем на 5 дней и тратят на проживание 75 долларов в сутки.

Города СНГ, популярные у туристов летом 2017 г.:

Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Минск (Беларусь), Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Кишинев (Молдова), Бишкек (Кыргызстан), Киев (Украина), Ашхабад (Таджикистан).

Н.О.

© ТурСтат