Аэропорт Астаны переименовали в честь Нурсултана Назарбаева

2017-06-21 10:17 | www.oxu.az | 3

Правительство Казахстана приняло решение переименовать Международный аэропорт Астаны в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Соответствующее постановление Кабмина опубликовано в среду в газете «Казахстанская правда».

«Переименовать Международный аэропорт Астана в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования», - говорится в постановлении правительства.

Н.О.

© ТАСС