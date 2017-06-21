Аэропорт Астаны переименовали в честь Нурсултана Назарбаева
2017-06-21 10:17 | www.oxu.az | 3
Правительство Казахстана приняло решение переименовать Международный аэропорт Астаны в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Соответствующее постановление Кабмина опубликовано в среду в газете «Казахстанская правда».
«Переименовать Международный аэропорт Астана в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования», - говорится в постановлении правительства.
Н.О.
© ТАСС