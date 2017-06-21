Министр юстиции и министр по европейским делам Франции заявили об уходе из правительства

2017-06-21 10:36 | www.trend.az | 3

Министр юстиции Франции Франсуа Байру заявил о том, что покидает правительство, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

"Я принял решение не быть частью следующего правительства. По этому поводу я проведу конференцию в 17:00 по местному времени", - приводит агентство слова Байру.

Кроме того, об уходе из правительства сообщил и министр по европейским делам Марьэль де Сарнез. Он покидает свой нынешний пост, чтобы возглавить фракцию "Демократического движения" в Национальном собрании страны, передает AFP.