В Азербайджане будут грозы, дожди, град

2017-06-21 11:47 | www.apa.az | 3

22 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром и днем местами ожидается дождь. Есть вероятность грозы. Подует северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20°, днем 22-25° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

Температура воды на пляжах Абшерона – в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя – 19-20°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 20-21°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихова – 22-23°.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы и дожди. Местами будут ливни и град. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.