Король Саудовской Аравии сменил наследного принца
2017-06-21 10:30 | www.oxu.az | 3
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил наследного принца.
Вместо Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также назначен первым вице-премьером. При этом он сохранил за собой пост министра обороны.
Согласно королевскому указу, Мухаммед бен Наиф Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и с поста министра внутренних дел.
Н.О.
© ТАСС