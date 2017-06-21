Король Саудовской Аравии сменил наследного принца

2017-06-21 10:30 | www.oxu.az | 3

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил наследного принца.

Вместо Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также назначен первым вице-премьером. При этом он сохранил за собой пост министра обороны.

Согласно королевскому указу, Мухаммед бен Наиф Аль Сауд не только лишился своего титула, но и был снят с поста первого заместителя премьера и с поста министра внутренних дел.

Н.О.

© ТАСС