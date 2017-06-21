Председатель Госкомитета: «С эфира снят сюжет, вызвавший недовольство грузинской стороны»

2017-06-21 11:58 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, М. Гурбанлы сказал, что в связи с этим грузинская сторона обратилась и в Госкомитет.

Он отметил, что на проведенной с послом Грузии в Азербайджане встрече был обсужден этот вопрос, который уже решен: «После этого мы обратились с официальным письмом в Национальный совет телевидения и радио, а также Совет прессы. В письме говорится, что СМИ должны быть внимательны при проведении съемок в любых храмах, местах поклонения в стране, учитывать деликатность вопроса веры, стараться чтобы такого рода недовольства в будущем не было. Пресса должна быть внимательна в межрелигиозных, межгосударственных вопросах».

Что же касается съемки в Гахском районе, М. Гурбанлы отметил, что она проводилась без разрешения: «Правда, с моральной точки зрения эта съемка напрямую вреда не принесла, но косвенно она вызвало недовольство. Наши эксперты уже сделали заключение в связи с вопросом. Этот сюжет убрали из эфира. В 2015 подобные действия совершили работники и другого канала. Тогда по нашей рекомендации, а также по совету других структур эта передача была снята из эфира. У нас очень хорошие отношения с Грузией, но есть третьи стороны, которые завидуют этому. Поэтому мы должны быть осторожными».