МВД распространило заявление в связи с отравлением малолетней девочки - ОБНОВЛЕНО

2017-06-21 12:20 | www.apa.az | 2

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление в связи с отравлением малолетней девочки.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, 14 июня тело жительницы села Хил Гусарского района 5-летней Луизы Сайпуллаевой было доставлено в больницу.

В результате расследования, проведенного сотрудниками полиции и прокуратуры, было установлено, что девочку отравила мать Гюльнара Сейпуллаева, подмешав ей в молоко яд. Подозреваемую задержали.

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10:08

В Гусаре мать убила своего ребенка.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах района, несколько дней назад жительница села Хил Гюльнара Сайпуллаева обратилась в полицию и заявила, что ее малолетняя дочь Сайпуллаева Луиза Бахтияр гызы (2012 г.р.) скончалась. В ходе расследования выяснилось, что ребенка убили.

В качестве подозреваемого лица допросили мать Г.Сайпуллаеву. Женщина призналась, что отравила своего ребенка. Она сказала, что смешала молоко со средством против насекомых и дала девочке.

Г.Сайпуллаева задержана, ведется расследование.