В Турции строится самый длинный в Европе тоннель

2017-06-21 10:49 | www.oxu.az | 2

В Турции строится самый длинный в Европе тоннель, который станет вторым по протяженности в мире. Тоннель «Новая Зигана» состоит из двух тоннелей, протяженность которых составит 14,5 километра.

Новый тоннель сократит путь между провинциями восточной части Черноморского региона Турции и странами Ближнего Востока, Кавказа и Ираном.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным планом строительства. Тоннель строится с двух направлений: со стороны провинции Гюмюшхане и со стороны провинции Трабзон.

Средняя скорость проходки составляет порядка 10 метров в день. Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что, скорее всего, строительство тоннеля завершится до 29 октября 2019 года.

Самый длинный автомобильный тоннель Турции пройдет через горный хребет Зиган, входящий в систему Понтийских гор. Перевал Зиган считается дорогой с высокой степенью риска. Неблагоприятные погодные условия делают поездку по этой дороге опасной, особенно в зимние месяцы. Новый тоннель повысит безопасность движения и будет способствовать сокращению числа ДТП.

Н.О.

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