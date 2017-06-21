Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Наримановского районного суда (ФОТО)

2017-06-21 10:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии нового административного здания Наримановского районного суда.

Глава государства сначала осмотрел стенды, отражающие старое здание Наримановского районного суда, а также проекты современных зданий и комплексов судов, подготовленные в рамках проекта «Передовые юридические услуги и современная судебная инфраструктура», осуществляемого министерством юстиции при совместном финансировании правительства Азербайджана и Всемирного банка.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие нового административного здания Наримановского районного суда.

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал главу государства о созданных в здании условиях.