Foreign Policy research institute: НАТО необходимо уделять больше внимания Южному Кавказу

2017-06-21 10:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - НАТО необходимо уделять больше внимания Южному Кавказу и выстраивать отношения со всеми государствами региона, пишет в статье опубликованной мозговым центром Foreign Policy research institute полковник армии США Роберт Э. Гамильтон.

Одним из методов может быть использование участия в жизни и предоставление помощи странам региона в качестве стимула для расширения сотрудничества, пишет Гамильтон. По мнению Гамильтона, учитывая близость Южного Кавказа к Европе, его роли в качестве энергетического коридора и торгового моста между Европой и Азией, а также наличия здесь конфликтов, которые в состоянии дестабилизировать регион Черного моря, где имеется несколько стран-членов НАТО, альянс не может себе позволить игнорировать такой важный регион, каким является Южный Кавказ.

После распада СССР НАТО сосредоточил свое внимание на Грузии, сохраняя связь с Арменией и Азербайджаном, говорится в статье.

Однако, недостаточное внимание к Южному Кавказу может иметь серьезные долгосрочные негативные последствия, а цель расширения НАТО в регионе будет непросто реализовать, пишет Гамильтон. Некоторые шаги могут помочь стабилизировать регион и защитить интересы НАТО там, при минимальных затратах на членов альянса, пишет автор.

Во-первых, НАТО должно продолжить политику установления приоритетов отношений с Грузией, сохраняя каналы, открытые для Азербайджана и Армении.

Следующим шагом, который должен предпринять НАТО, является включение Южного Кавказа в свою кампанию против борьбы с террористической организацией «Исламское государство», считает автор. Как единственный регион в мире, который граничит с НАТО, Россией и Ближним Востоком, Южный Кавказ имеет уникальную возможность сыграть роль в кампании НАТО против террористической группировке, говорится в статье. Интеграция региона в свою кампанию улучшит стабильность в регионе и повысит авторитет НАТО несколькими способами, считает автор.

В то же время, НАТО должен назначить отдельного Специального представителя только по Южному Кавказу, пишет автор, поясняя, что нынешний Специальный представитель занимается как Южным Кавказом, так и Центральной Азией, несмотря на то, что эти два региона имеют разное значение для НАТО.

Неспособность активизировать свое присутствие на Южном Кавказе и предпринять конкретные шаги для подтверждения политики «открытых дверей» может значительно повредить авторитету НАТО в регионе, пишет Гамильтон.

(Автор: Эльмира Таривердиева)