Мубариз Гурбанлы: «Религиозные деятели, делающие кябин без официального заключения брака, будут наказаны»

2017-06-21 12:34 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что Азербайджан является светской страной, в которой есть соответствующая структура в связи с брачными отношениями: «Никах можно делать в том случае, если брак был заключен соответствующей госструктурой. Религиозные деятели, заключившие религиозный брак без подтверждения данной структуры, будут отстранены от занимаемых должностей. Если же этот религиозный деятель занимается неофициальной деятельностью, тогда он будет привлечен к ответственности сотрудниками правоохранительных органов».