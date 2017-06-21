Восстановление деактивных мобильных номеров будет платным

2017-06-21 10:54 | www.oxu.az | 2

Услуга восстановления деактивных номеров нефактурной линии (SimSim) с 21 июля 2017 года будет платной.

Согласно информации, стоимость услуги составит один манат.

В случае если номер зарегистрирован на имя владельца, номер будет восстановлен при загрузке карты оплаты номиналом в пять манатов. Данная сумма будет начислена на восстановленный абонентом номер.

Если номер оформлен на имя другого человека, абоненту необходимо подойти в один из офисов с картой оплаты на сумму в 20 манатов для восстановления номера с префиксом «050» и с картой оплаты на сумму в 10 манатов для номера с префиксом «051». Номер будет оформлен на имя абонента, а карта оплаты загружена на баланс.

Э.А.

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