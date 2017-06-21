Азербайджанский физик изобрел новую игру – ВИДЕО

2017-06-21 11:00 | www.oxu.az | 2

Учитель физики из бардинского села Мустафаагалы Гариб Гусейнов изобрел новую игру на основе шахмат. Основная цель игры – освободить находящиеся под оккупацией земли Азербайджана.

На создание игры у Г.Гусейнова ушло 9 лет. Игра рассчитана на двух игроков. Однако ее особенность заключается в том, что черными фигурами нельзя выиграть.

Это сделано для того, чтобы в конце оккупированные земли были освобождены, так как черные фигуры символизируют армян.

И.Н.

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