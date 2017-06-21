В Брюсселе открыли Центральный вокзал, где накануне произошел теракт

2017-06-21 11:00 | www.trend.az | 2

Центральный вокзал Брюсселя, где во вторник произошел теракт, в среду был вновь открыт, передает РИА Новости Национальная компания бельгийских железных дорог (SNCB).

"Центральный вокзал: указание полиции, вокзал вновь открыт, по-прежнему возможны задержки и отмены", — написала компания в Twitter.

Во вторник военные застрелили на вокзале мужчину, устроившего небольшой взрыв. Никто не пострадал.

Федеральная прокуратура квалифицировала происшедшее как теракт.