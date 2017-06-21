В Yay Gallery открылась выставка "Между морем и горами" (ФОТО)

2017-06-21 11:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Yay Gallery состоялось открытие групповой выставки "Между морем и горами", сообщает Trend Life.

Выставка объединяет произведения двух разных поколений азербайджанских художников, исследующих вопросы национальной, культурной и личностной принадлежности.

Выставка выступает исключительно из географического и исторического контекста Азербайджана и рассказывает о тюркоязычном народе, как о европейце и азиате одновременно, сформировавшем свою культурную идентичность под арабским, персидским и русским влиянием.

Короткометражный фильм "Астар" соавторов - молодых художников Замира Сулейманова и Эмина Азизбейли рассказывает о незатейливых поступках, совершаемых молодым парнем. Фильм, где реальность переплетается с воображением, рассматривает концепт постановочной среды, а также влияние этой среды на личность.

В своей инсталляции "Бахрам Гур и дракон" Надир Эминов выражает отношение к проводимым в последние годы в Баку реставрационным и реконструкционным работам.

Видео Замира Сулейманова "Личный разговор в горах" показывает мужчин в костюмах, говорящих по телефону на разных горных вершинах Нахчывана. В видео представлены два разных взгляда – социальный и мифологический. Если в первом художник создает фигуру "особо важного человека", то в мифологическом подходе он указывает на святость числа 7, и легенду, согласно которой корабль пророка Ноя бросил якорь в горах Нахчывана, в местечке Гемигая, известном своими петроглифами.



В своем произведении "Вот тебе два ширвана! Положи себе в карман" Фархад Фарзалиев наносит на ткань кириллическим алфавитом слова из нашего детства, доступные всем в эпоху Советского Союза. Так художник подчеркивает то, что азербайджанский алфавит за последние 80 лет официально менялся трижды.

Табло "Без названия" Аиды Махмудовой переносит зрителя на крыльях ностальгических чувств в меланхолический пейзаж. Произведение является воплощением сегодняшнего положения Азербайджана на карте мира.

Проживающий в Париже азербайджанский художник Баби Бадалов в своих произведениях, создаваемых из словосочетаний, охватывает темы происхождения и наследия, а также ценностей, сыгравших значимую роль в формировании идеологии региона.

Скульптура "Без названия" Фарида Расулова из цикла работ "Архитектурная дихотомия" представляет собой два крупных бетонных блока, между которыми размещен нежный орнамент "шебеке". Изображая "шебеке" как элемент, символизирующий Азербайджан, художник показывает геополитическую позицию, занимаемую страной в регионе.

Инсталляция Эльтурана Мамедова под названием "Безымянные высоты" демонстрирует отношение Азербайджана к сложным геополитическим реалиям. Используя известную программу Google Maps, автор показывает оккупированные безымянные высоты в зоне Нагорного Карабаха, постоянно подвергающиеся обстрелу, и акцентирует внимание на проблемах прилегающих к ним населенных пунктов.

Живопись Мамедгусейна Гусейнова "Хыналыг" изображает одноименное высокогорное село в горах Большого Кавказа, а также уделяет внимание этнической группе, отличающейся своим языком и традициями, уникальной архитектурой и культурой.

Кураторами выставки являются Бьорн Гельдхоф и Фарах Алекберли.

Выставка продлится до 29 сентября 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)