Президент Ильхам Алиев принял экс-премьера Франции (ФОТО)

2017-06-21 11:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял экс-премьер-министра Франции, президента компании “Villepin International” Доминика де Вильпена.

Вспомнив свою последнюю встречу с Президентом Ильхамом Алиевым, Доминик ле Вильпен отметил, что, несмотря на то, что с этой встречи прошло более года, развитие во всех сферах в Азербайджане еще больше ускорилось, и произошедшие в стране изменения, стабильность налицо. Он также отметил, что соревнования "Формулы 1", которые пройдут в Баку, вызывают очень большой интерес.

Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане царит общественно-политическая стабильность, и осуществляются широкомасштабные работы по развитию страны.

На встрече с удовлетворением было отмечено проведение плодотворных и эффективных обсуждений во время встреч, проведенных ранее между Президентом Азербайджана и экс-премьер-министром Франции Домиником де Вильпеном, подчеркнуто успешное развитие азербайджано-французских двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах, отмечено наличие хороших перспектив для дальнейшего укрепления сотрудничества.