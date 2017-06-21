Стали известны детали развлекательной программы Гран-при Азербайджана

2017-06-21 11:24 | www.oxu.az | 2

Стали известны детали проведения мероприятий в рамках гонки «Формулы 1» в Баку в период с 22 по 25 июня.

Программа мероприятий гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана «Формула 1» состоит из спортивной и развлекательной частей.

Основная развлекательная зона будет располагаться на Бакинском приморском бульваре на участке от трибуны «Абшерон» у морского вокзала до трибуны «Азнефть» на одноименном круге. Доступ в эту зону для обладателей билетов Ф1 будет открыт 22 июня с 14:00, тогда как с 23 по 25 июня болельщики Ф1 смогут войти в эту зону, начиная с 10:00.

Кульминацией ежедневных развлекательных мероприятий на бульваре 23-24-25 июня станут зажигательные концерты мировых звезд - Таркана, Николь Шерзингер и группы The Black Eyed Peas, а также Мэрайи Кэри.

Близкое знакомство с «Формулой 1»

Чтобы поближе ознакомиться с миром «Формулы 1», владельцы 4-дневных билетов смогут присоединиться к прогулке по пит-лейну, которая будет организована в четверг 22 июня с 19:00 до 20:30. В ходе прогулки гости пройдут вдоль гаражей команд по всему пит-лейну, увидят приготовления к гоночным заездам, а также тренировки пит-стопов. Посетители смогут пройти к Питлейну с зоны F1 Village, которая находится рядом с главной трибуной «Абшерон».

Ежедневно, начиная с 11:00 в течение 23-24-25 июня, будут проходить автограф-сессии пилотов «Формулы 1», где каждый желающий сможет встретиться с кумирами «королевских гонок», включая пилотов Ferrari, Mercedes, Red Bull и другими. Автограф-сессии пройдут на сцене F1 Village, о времени их проведения можно узнать на сайте www.bakucitycircuit.com. Учитывая популярность автограф-сессий, болельщикам рекомендуется прийти на встречу с пилотами пораньше.

Кроме того, болельщики смогут попробовать себя в качестве гонщика на специальных симуляторах, которые будут находиться в Игровых зонах вдоль Бакинского бульвара, а также посоревноваться на быстрое проведение пит-стопа.

Приобщение к национальной культуре Азербайджана

За время проведения уик-энда Гран-при Азербайджана «Формулы 1» гости столицы смогут приобщиться к национальной культуре Азербайджана. Так, посетители развлекательной зоны смогут ознакомиться с секретами народных ремесел Азербайджана: ковроткачества, художественного стекла, лоскутной работы, чеканки, резьбы по дереву, изготовления миниатюрных национальных музыкальных инструментов, вышивки, росписи келагаи и т.д.

Многочисленные представления шоуменов и аниматоров

Порадуют гостей Гран-при Азербайджана многочисленные представления со стороны акробатов, цирковых артистов, актеров пантомимы и артистов на ходулях. На всем протяжении развлекательной зоны, владельцы билетов Ф1 смогут стать свидетелями карнавального шествия, национальных танцев, а также шоу аниматоров, среди которых знаменитые трансформеры, Mirror People и Spandy Andy.

Развлечения для детей

Baku City Circuit также позаботилась о самых маленьких посетителях гоночного уик-энда и предусмотрела мероприятия для семей с детьми. Таким образом, будет организована специальная детская автошкола, где дети смогут познакомиться с правилами дорожного движения в веселой и непринужденной атмосфере. Дети постарше смогут вовлечься в другие интерактивные и коллективные состязания.

Развлекательная программа в парках имени Сабира и Сахиль

Операционная компания Baku City Circuit предлагает доступные билеты в новые развлекательные зоны в парках имени Сабира и Сахиль. Эти билеты предоставляют доступ только к мероприятиям в этих зонах и не позволяют войти в развлекательную зону на Бакинском бульваре. Программа развлечений в парках будет проходить в пятницу 23 июня с 11:30 до 19:30, в субботу 24 июня с 11:00 до 19:00 и в воскресенье 25 июня с 11:00 до 14:00.

В этих зонах будут организованы выступления нагаристов (исполнителей музыкальных композиций на национальном ударном инструменте), известных местных диджеев и национальных танцев, а также шоу на воздушном шаре.

Э.А.

