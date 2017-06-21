Мощный взрыв в Баку: Есть тяжелораненые – ОБНОВЛЕНО

2017-06-21 11:30 | www.oxu.az | 2

Стали известны некоторые подробности взрыва в блоке жилого здания в Баку.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел на последнем этаже 4-этажного жилого здания на улице Нефтчи Гурбана.

Хозяева квартиры Асиф Чирагзаде и его супруга Парвана Чирагзаде пытались вмешаться в работу газового счетчика, расположенного в блоке возле своей квартиры. В этот момент произошел взрыв, который перерос в пожар.

В настоящее время производственное объединение «Азеригаз» расследует причины произошедшего.

09:35

Сегодня ночью в Баку два человека поступили в больницу с тяжелыми ожогами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, ночью Асиф Чирагзаде 1968 г.р. и его супруга Парвана Чирагзаде 1979 г.р. с ожогами головы и лица, а также верхней части тела поступили в Республиканский ожоговый центр. Так как состояние пострадавших было тяжелым, их поместили в реанимационное отделение.

Выяснилось, что Асиф Чирагзаде и его супруга находились в своей квартире, когда в блоке из-за скопления газа произошел мощный взрыв.

По факту ведется расследование.

A.M.

