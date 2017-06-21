Основатель Uber покидает пост главы компании

2017-06-21 11:31 | www.trend.az | 2

Генеральный директор и основатель онлайн-сервиса такси Uber Трэвис Каланик покидает свой пост, передает РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

По данным издания, ранее во вторник пять инвесторов Uber потребовали немедленной отставки главы фирмы. Каланик, который находился в Чикаго, получил письмо от инвесторов с требованиями об отставке, сообщают газете источники. "40-летний Каланик посовещался, по крайней мере, с одним членом правления Uber, и после долгих переговоров с некоторыми инвесторами он согласился уйти в отставку. Он останется в совете директоров Uber", — пишет газета.

"Я люблю Uber больше, чем что-либо на свете, и в этот трудный период моей жизни я принял требование инвесторов уйти в отставку, чтобы Uber смог сосредоточиться на создании, а не отвлекался на новый спор", — цитирует газета заявление Каланика.

Ранее СМИ сообщали об уходе Каланика в отпуск на неопределенный срок, ссылаясь на его письмо сотрудникам. Каланик отмечал, что будет вмешиваться только в принятие крупных стратегических решений. Отпуск необходим был Каланику для того, чтобы "стать лидером, который нужен компании".

Uber ─ сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.