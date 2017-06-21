В Азербайджане проходит Неделя йоги (ФОТО)

2017-06-21 11:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 21 июня в мире отмечается Международный день йоги. По этому случаю посольство Индии в Баку при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана организует массовые сеансы йоги в ряде городов Азербайджана, сообщило в среду посольство.

Старт празднованию Международного дня йоги в Азербайджане был дан 18 июня в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, где на открытом воздухе прошли сеансы йоги с участием более 150 человек.

Посол Индии Санджай Рана отметил, что йога - это сочетание физических упражнений и техник дыхания, которые усиливают физическое, умственное и духовное здоровье практикующего, добавив, что заниматься йогой могут люди всех возрастов.

Посол сообщил, что в рамках Недели йоги в Азербайджане состоятся сеансы йоги в Ичеришехер в Баку (21 июня), Гяндже (23 июня), на сумгайытском бульваре (24 июня) и в Храме огнепоклоников «Атешгях» в бакинском поселке Сураханы (25 июня).

Ближайший сеанс йоги пройдет в среду в 18:30 в Ичеришехер, на улице Кичик гала.

Все эти мероприятия бесплатны, в них может принять участие каждый желающий, в том числе новички.

В этом году Азербайджан и Индия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. В рамках празднования этой даты объявлен Год дружбы Индия-Азербайджан, и посольством Индии в Баку уже организован ряд культурных мероприятий – концертов, выставок, фестивалей и др.

(Автор: Елена Косолапова)