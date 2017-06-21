Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет готова в августе – турецкий министр

2017-06-21 11:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет готова к вводу в эксплуатацию в августе текущего года, сказал Министр судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, сообщают в среду турецкие СМИ.

Как пишут СМИ, Арслан сказал, что Турция практически полностью завершила реализацию этого проекта на своей территории, однако проблема в том, что на грузинском участке железнодорожного коридора БТК произошел оползень.

Ранее в министерстве судоходства и коммуникаций Турции сообщили Trend, что ведется согласование для определения точной даты открытия железной дороги. В министерстве не исключили возможности участия в церемонии открытия глав государств Азербайджана, Грузии и Турции.

Министр судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан ранее сообщил, что железнодорожный коридор БТК будет введен в эксплуатацию в конце июня текущего года.

Железная дорога БТК строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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