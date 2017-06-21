В Брюсселе организована выставка, посвященная азербайджанским вынужденным переселенцам

2017-06-21 13:09 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Обществе Европа-Азербайджан (TEAS), выставка, прошедшая в пресс-клубе «Brussels Europe» в центре дипломатического двора, была организована офисом БЕНИЛЮКС TEAS при поддержке агентства «VII Photo Agency».

Выступивший на мероприятии фотограф Эд Каши сказал, что он стал беженцем из Ирака в 40-е годы прошлого века: «мы хорошо знаем, что такое быть переселенцем. К сожалению, вопрос беженцев и вынужденных переселенцев оказал свое влияние на многочисленные страны. Истинные причины этих вопросов в большинстве случаев освещаются недостаточно. Подвергшееся этому население чувствуют себя безнадежным. Все они хотят вернуться домой. Я сделал эти фотографии, чтобы помочь аудитории взглянуть на реальную ситуацию вне статистики и осознать, что этот вопрос будет решен».

Директор офиса БЕНИЛЮКС TEAS Марк Вервилген сказал, что согласно последней статистке Управления верховного комиссара ООн по делам беженцев, число беженцев и вынужденных переселенцев в мире серьезно увеличивается. В настоящий момент это число достигает 66 млн.: «Сегодня офис БЕНИЛЮКС TEAS доводит до вашего внимания участь около 1 млн. азербайджанцев. Они были изгнаны со своих земель в результате оккупационной политики Армении. Несмотря на то, что имеются 4 резолюции СБ ООН, резолюция генассамблеи ООН, решения ПАСЕ и ЕСПЧ, которые осуждают Армению, более 20 лет ничего не меняется. Армения все еще отказывается брать на себя ответственность за совершенные против Нагорного Карабаха действия. Как бывший министр юстиции я подтверждаю, что с точки зрения международного права Азербайджан на правильном пути. Азербайджан напрямую соседствует с ЕС, который должен сыграть свою роль в решении этого вопроса».

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, а также в ЕС Фуад Искандеров отметил, что азербайджанцы очень привязаны к своим родным землям: «беженцы вокруг нас, даже на улицах Брюсселя. Мы все знакомы с проблемой беженцев. Это беспрецедентные фотографии. Я лично знал многих из тех, кого снял в лагерях Эд Каши, до начала работы в дипломатической службе. Мы должны помнить, что эти азербайджанские вынужденные переселенцы являются представителями Европейской цивилизации. Превративший их в беженцев конфликт продолжается больше 25 лет. Большинство из них стали беженцами еще в молодом возрасте. Но они все еще хотят вернуться в свои дома. Азербайджанцы очень привязаны к своей земле. Надеюсь, что такого рода мероприятия будут способствовать как скорейшему решению конфликта, так и выходу этих людей из бедственного положения.



Главный политический аналитик Европейского центра политики Аманда Пол отметила, что это достаточно грустный и деликатный вопрос, Азербайджан занимает второе место в мире по числу беженцев и вынужденных переселенцев: «Моя вторая азербайджанская семья родом из Кельбаджара и они были вынуждены бежать во время войны. Каждый день они думают о Кельбаджаре. Жертвы такие же люди как вы и я. Вынужденное переселение – это большая проблема нашего времени. Хочу напомнить вам о деле «Чырагов и другие против Армении». Здесь ЕСПЧ открыто осуждает Армению. Кроме того, армяне-оккупанты нарочно рушат дома и инфраструктуру. Нам нужен новый формат для мирного процесса, и мы должны предпринять серьезные шаги в этом направлении. Начинать надо с возвращения некоторых оккупированных территорий».



Отметим, 4 декабря 2000 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, в которой отметила, что в 2001 году будет отмечаться пятидесятая годовщина Конвенции о статусе беженцев 1951 года, и в связи с этим 20 июня будет отмечаться как Всемирный день беженцев. В настоящее время в центре внимания находится проблема армии беженцев и вынужденных переселенцев из Сирии и Украины, а также миграционный кризис в Европе. Однако вопрос в том, что когда устанавливается иерархия важных вопросов, долгосрочные конфликты остаются без внимания, особенно если они в свое время не были должным образом освещены.

В качестве примера можно указать произошедший в 1988-1994 годах армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Армения оккупировала 20 процентов азербайджанских земель, более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Это равно 10 процентам от общего населения и является одним самых высоких показателей в мире по количеству беженцев.



С целью расселения и удовлетворения основных жизненно важных потребностей этих людей, который в годы начала конфликта жили в очень тяжелых условиях, правительство Азербайджана проделало много работы. Сейчас у обеспеченного чистой водой, возможностями получить качественным здравоохранением, пищей и образованием второго населения, которое никогда не видело своей маленькой родины, есть всего одна мечта – вернуться в свои родные края.



Этот гуманитарный кризис вынудил американского фотожурналиста Эда Каши снять лагерь вынужденных переселенцев. Его работы были освещены такими изданиями как «Newsweek», «The New York Times Magazine», «Time» и «National Geographic». Увидев, что полностью охватить масштабность этого кризиса невозможно, журналист решил уделить внимание нескольким эпизодам повседневной жизни людей в лагере вынужденных переселенцев на западе Азербайджана. Здесь есть фото детей играющих в футбол в майках любимой команды Англии «Манчестер Юнайтед», мать, которая держит в руках фото сына, погибшего от пули армянского снайпера на линии соприкосновения войск. Все эти фото отражают нашу человечность вне зависимости от культуры и религии.