Руководство МБА объявило о своих ожиданиях относительно плана реструктуризации

2017-06-21 13:11 | www.apa.az | 3

Председатель правления Международного банка Азербайджана Халид Ахадов надеется, что изменения, внесенные в план реструктуризации внешних обязательств, положительно будут восприняты инвесторами.

Как передает АПА-Экономикс, банкир отметил, что план реструктуризации будет успешно исполнен. «Мы позитивно настроены. Процесс голосования пройдет 18 июля. После начнется этап технического исполнения».

Х.Ахадов добавил, что согласно плану реструктуризации для всех кредиторов будут обеспечены одинаковые права и двойных стандартов не будет.