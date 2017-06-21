Тяжелое ДТП в Шемахе: Есть пострадавшие

2017-06-21 11:47 | www.oxu.az | 3

В Шемахинском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль, есть пострадавшие.

Инцидент был зарегистрирован на 107-ом километре автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах. Грузовик «КамАЗ» столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Nissan. В результате водитель Nissan, житель Баку Рафиг Исламов 1984 г.р. и пассажир Бастагюль Гусейнова 1992 г.р. получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу Шемахинского района.

По факту ведется расследование.

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