В США борются с дронами - наркокурьерами – ФОТО

2017-06-21 11:53 | www.oxu.az | 3

Газета USA Today опубликовала доклад, согласно которому дроны уже более десятка раз использовались для передачи наркотиков и порнографии в американские тюрьмы. Кроме того, беспилотники используются для передачи заключённым мобильных телефонов.

Согласно данным, собранным USA Today, дроны уже больше десятка раз использовались для передачи контрабанды в федеральные тюрьмы США. Нужно учитывать, что речь идёт лишь о перехваченных дронах — сколько из них успешно выполнило свою миссию и вернулось к хозяевам, неизвестно.

Стоит отметить, что дроны встали на скользкий путь не только в США. Ещё в 2014 года полиция Австралии объявила о перехвате дрона, используемого в контрабанде наркотиков. А в полиции Великобритании даже создали специальный отдел, который должен бороться с противозаконным применением дронов.

Федеральное бюро тюрем США ищет технологию, которая поможет останавливать дроны на подлёте к исправительным учреждениям. А пока такая контрабанда остаётся сверхприбыльным делом: прокуроры утверждают, что за одну доставку владельцы дронов получают около 6 тысяч долларов.

Н.О.

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