Президент Молдовы едет с официальным визитом в Азербайджан

2017-06-21 11:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Молдовы Игорь Додон в среду вылетел с официальным визитом в Азербайджан, сообщает сайт президента Молдовы.

В делегацию главы Молдовы входят также председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный и Башкан Гагаузской автономии Ирина Влах.

В Азербайджане состоятся встречи президента Молдовы на высшем уровне. Игорь Додон также планирует встретиться с председателем Милли Меджлиса (парламент), премьер-министром Азербайджана, представителями молдавско-азербайджанского культурного общества.

Накануне визита Игорь Додон отметил, что на повестке дня много вопросов, которые нужно обсудить с руководством Азербайджана. Он выразил уверенность, что это будет плодотворный визит.

Как сказал ранее заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий, Молдова заинтересована в использовании транзитных возможностей Азербайджана.

Дарий отметил, что позиции Азербайджана и Молдовы по перевозке грузов по Черному морю совпадают.

По данным Государственного таможенного комитета, товарооборот между Азербайджаном и Молдовой за пять месяцев этого года превысил два миллиона долларов, что на 24,65 процента больше показателя за аналогичный период 2016 года. При этом экспорт сократился на 86,6 процента, импорт вырос на 58,4 процента.