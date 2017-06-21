Халид Ахадов: «Дочки» Межбанка в Грузии и России прошли процесс оздоровления»

2017-06-21 13:14 | www.apa.az | 4

«Дочки» Международного банка Азербайджана в Грузии и России (МБА-Москва и МБА-Грузия) прошли процесс оздоровления.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал журналистам председатель правления банка Халид Ахадов. «Оба наших дочерних банка очищены от токсичных активов, они достаточно устойчивы и соблюдают предписания регуляторов стран, где действуют. Но для нас сейчас главное - это материнский банк – МБА».