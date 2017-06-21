В Дашкесане возбуждено уголовное дело в связи с убийством матери и ее ребенка - ОБНОВЛЕНО

2017-06-21 13:15 | www.apa.az | 3

В связи с ужасным убийством в Дашкесане возбуждено уголовное дело.

Как сообщили АПА в прокуратуре района, по факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц), назначена соответствующая экспертиза.

Сейчас проводятся необходимые неотложные оперативно-следственные меры для задержания подозреваемого в совершении убийства Рафига Алекберова.

В прокуратуре также сообщили, что подозреваемый Р.Алекберов состоял в гражданском браке с убитой.

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12:48

В Дашкесанском районе обнаружены тела женщины и ее малолетнего ребенка.

Как сообщает западное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Шахвеладли Дашкесанского района.

Тела 37-летней Мамедовой Кямали и ее новорожденной девочки, которой всего было 20-25 дней, были найдены в доме, в котором они проживали.

На теле женщины есть травмы. Согласно предварительной версии, женщину и ребенка убили.

Предполагается, что убийство совершил муж К.Мамедовой Рафиг Алекберов (1979 г.р.). В настоящее время Р.Алекберов разыскивается сотрудниками правоохранительных органов.

По факту в прокуратуре Дашкесанского района ведется расследование.