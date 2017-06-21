Председатель Госкомитета: «Осуществление религиозного обряда лицом, который не назначен УМК, является незаконным»

2017-06-21 13:23 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

«Госкомитет обладает полномочиями составлять протокол и обращаться в суд в связи с лицами, которые без назначения УМК осуществляют религиозные обряды. Эти лица будут наказываться. Иногда в результате проведенного средствами массовой информации расследования в связи с каким-либо религиозным вопросом выявляется факт незаконной деятельности со стороны лица. Естественно, его следует наказать», - подчеркнул он.